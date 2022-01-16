الخارجية تعلن إعادة 4 آلاف عراقي كانوا محاصرين على الحدود البيلاروسية

أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأحد، إعادة 4 آلاف عراقي كانوا محاصرين على الحدود البيلاروسية، فيما اشار وزير خارجية ليتوانيا غابريليوس لاندسبيرغيس ان الحكومة العراقية اول من اوقف الرحلات الى بيلاروسيا.

وقال حسين في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الليتواني خلال الزيارة التي يجريها إلى بغداد، "ماضون في بناء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتطويرها، واشكر وزير الخارجية الليتواني على دوره الكبير في مساعدة العراق بمختلف المجالات".

وأردف بالقول "كان لنا جهد كبير في ازالة اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في تمويل الإرهاب وغسيل الأموال"، مؤكدا أنه "تم حذف اسم العراق من هذه القائمة وهذا كان انتصارا للدبلوماسية العراقية".

وعن برنامج زيارة وزير الخارجية الليتواني قال حسين، إن برنامجه مكثف وسيلتقي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في بغداد، وله زيارة إلى أربيل للقاء المسؤولين والقادة في إقليم كوردستان.

ومن جابنه قال لاندسبيرغيس في مؤتمر صحفي، "آمل أن يكون هناك تعاون بين ليتوانيا والعراق لإيجاد حل لمأساة الهجرة من خلال تعزيز الثقة بين البلدين والتي تقود إلى تمتين الثقة أيضا بين العراق والاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن العراق أول دولة أوقفت تسيير الرحلات الجوية إلى بيلاروسيا، مردفا بالقول إن العراق "يُعد انموذجاً ممتازا للتعامل وبناء الثقة".