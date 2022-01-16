موقف جديد للاطار التنسيقي بشأن الحوارات السياسية

أكد الاطار التنسيقي، الاحد، على استمراره في الحوار مع القوى السياسية للوصول الى حل يخرج البلد من "المنعطف الخطير".

وقال الاطار التنسيقي في بيان، "نؤكد على وحدة توجهاتنا في تحقيق مصالح المواطنين وحماية الوحدة الوطنية، واستمرارنا في الحوار مع القوى السياسية للوصول الى حل يخرج البلد من المنعطف الخطير الذي يمر فيه".

وأضاف أنه "في هذا السياق ناقش الاطار لقاء الحاج هادي العامري يوم امس بالسيد مقتدى الصدر ومخرجاته الايجابية وحث على تكثيف اللقاءات والحوارات مع القوى السياسية الاخرى الشريكة في الوطن".

وحددت المحكمة الاتحادية العليا، الاربعاء المقبل 19 كانون الثاني الحالي موعد النظر في الدعوتين الخاصتين بعدم دستورية جلسة مجلس النواب الاولى التي عقدت في التاسع من شهر كانون الثاني الحالي.