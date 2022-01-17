العراق وسوريا يبحثان ملف مخيم الهول الحدودي

وقال مكتب الاعرجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الأعرجي استقبل بمكتبه اليوم الإثنين، السفير السوري في بغداد، صطام جدعان الدندح؛ لبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتعاون المشترك في تأمين الحدود بين البلدين، فضلا عن بحث ملف مخيم الهول الحدودي".وأكد الأعرجي للسفير السوري، أن "سوريا جزء من الأمة العربية وامتداد للعمق العربي، وأن شعبها أثبت صموده بوجه كلّ المؤامرات".من جانبه أشار السفير السوري إلى، أن "العراق هو الثقل العربي المهم وصمام الأمان لمحيطه العربي والإقليمي".