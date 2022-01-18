الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
6
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
6
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
خارج الصندوق
من
07:45 PM
الى
08:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
إصابة رئيس عربي سابق بكورونا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية
سياسة
2022-01-18 | 06:59
981 مشاهدة
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة مصطفى الكاظمي.
وقال المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي".
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن،
أنقر هنا
مجلس
الوزراء
+A
-A
آخر الاخبار
11:09 | 2022-01-18
11:09
سياسة
اجتماع مجلس الوزراء يخرج بخمسة قرارات جديدة - عاجل
11:08 | 2022-01-18
11:08
دوليات
الخزانة الامريكية تفرض عقوبات على شخصيات مرتبطة بحزب الله
11:02 | 2022-01-18
11:02
سياسة
شاهدوا في نشرة السومرية.. معاناة النازحين وصراع رئاسة الجمهورية
المزيد
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
انفجاران وسط العاصمة بغداد (صور)
أمن
34.55%
13:53 | 2022-01-16
انفجاران وسط العاصمة بغداد (صور)
13:53 | 2022-01-16
طقس العراق.. الانواء الجوية تحدد موعد تساقط الثلوج
محليات
33.41%
02:23 | 2022-01-17
طقس العراق.. الانواء الجوية تحدد موعد تساقط الثلوج
02:23 | 2022-01-17
محافظة عراقية تعطل الدوام في عموم مدارسها- عاجل
محليات
17.62%
16:53 | 2022-01-17
محافظة عراقية تعطل الدوام في عموم مدارسها- عاجل
16:53 | 2022-01-17
تصريح إيراني مثير بشأن "صدام حسين"
دوليات
14.41%
12:28 | 2022-01-17
تصريح إيراني مثير بشأن "صدام حسين"
12:28 | 2022-01-17
المزيد
سياسة
اجتماع مجلس الوزراء يخرج بخمسة قرارات جديدة - عاجل
اجتماع مجلس الوزراء يخرج بخمسة قرارات جديدة - عاجل
شاهدوا في نشرة السومرية.. معاناة النازحين وصراع رئاسة الجمهورية
11:02 | 2022-01-18
مكتب المالكي يخرج عن صمته بشأن رسالة الأخير إلى بارزاني
10:15 | 2022-01-18
نائب يتحدث عن عامل يضعف شرعية الحكومة الجديدة - عاجل
06:18 | 2022-01-18
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
ما رأيك بالتفجيرات الأخيرة؟
خروقات أمنية
خروقات أمنية
أعمال ارهابية
أعمال ارهابية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.