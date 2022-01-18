خبير سياسي يدعو الصدر الى تشكيل حكومة كفاءات

وقال الشريفي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ما نتمناه من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ان يكون هنالك تفاهم وتعاون مشترك مع الاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة المقبلة وأن يكون هناك اختيار لاصحاب الكفاءات والخبرات وان تكون حكومة لخدمة المواطن والنهوض بالبنى التحتية وان يكون هناك متسع لرسم خارطة طريق صحيحة تنهض بالعراق وتحقق ما يتمناه الشعب".واضاف الشريفي، ان "دعوتنا خالصة للسيد الصدر بأن يتعاون مع الاطار التنسيقي كبيت واحد وأن يكون الجزء الفاعل واحد الأقطاب الرئيسية في الإطار"، مشددا على "اهمية تشكيل حكومة كفاءات وخبرات وان يتم فيها استبعاد البعث والبعثيين الذين بدأو يحاولون الوصول الى مناصب مهمة بالدولة على اعتبار انهم الخطر الأكبر على التجربة الديمقراطية بالعراق الجديد فهم يقفون خلف كل مصائب العراق ومحاولات اسقاط العملية السياسية بالعراق".