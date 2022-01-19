وصول النائب "باسم خشان" الى قاعة المحكمة الاتحادية – عاجل

افاد مراسل السومرية، اليوم الاربعاء، بوصول النائب "باسم خشان" الى قاعة المحكمة الاتحادية.

وقال المراسل ان "النائب "باسم خشان" وصل الى قاعة المحكمة الاتحادية وذلك قبيل بدأ الجلسة الخاصة بالنظر في الدعوتين الخاصتين بشأن شرعية الجلسة الاولى لمجلس النواب من عدمها".

يذكر ان خشان قد تقدم بشكوى الى المحكمة الاتحادية للطعن بانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي لوجود مخالفات دستورية، حسب تعبيره.

وفي وقت سابق، حددت المحكمة الاتحادية العليا يوم الاربعاء (19/1/2022) موعداً للنظر بشأن دستورية جلسة مجلس النواب الاولى.

وجاء في بيان صادر عن المحكمة، أن المحكمة الاتحادية العليا "تحدد يوم الاربعاء القادم موعداً للنظر في الدعويين الخاصتين بعدم دستورية جلسة مجلس النواب الاولى".

وفي 13 كانون الثاني الجاري، قررت المحكمة الاتحادية العليا إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي بشكل مؤقت.

جاء القرار بعد دعوتين مقدمتين من قبل النائب المستقل باسم خشان، والنائب محمود داود ياسين، بشأن الجلسة الأولى وما شابتها من مخالفات دستورية، وللنظام الداخلي للمجلس، وعليه صدر الأمر الولائي من المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف كافة الإجراءات التي اتخذها ويتخذها مجلس النواب ورئيس المجلس ونائبيه.