الكاظمي يستقبل السفير السوري في العراق.. هذا ما تم بحثه

وذكر بيان لمكتب الكاظمي ورد للسومرية نيوز، إنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".وأشار البيان إلى إن "اللقاء تطرق إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين بغداد ودمشق، والتأكيد على تنميته ليشمل العديد من المجالات في مقدمتها التعاون الاقتصادي، والثقافي، والأمني، وكذلك التنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، وبما يعزز أمن البلدين واستقرار المنطقة".