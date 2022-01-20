الكاظمي يوجه بملاحقة مرتكبي الاعتداء على مكتب شاخوان عبد الله

وذكر مكتب النائب الثاني في بيان تلقته ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجرى اتصالا هاتفيا بنائب رئيس البرلمان شاخوان، وأدان الاعتداء الإرهابي على مكتبه في محافظة كركوك مساء أمس".وتابع ان "الكاظمي وجه الأجهزة الأمنية والجهات المختصة بملاحقة الجناة ومنع تكرار هذه الأعمال الإرهابية الجبانة وتعزيز الأمن في عموم المحافظة".واضاف البيان، ان "رئيس الوزراء اكد على إستمرار دعمه للمؤسسة التشريعية للدورة النيابية الخامسة لأداء المهام وسن القوانين والتشريعات اللازمة للمرحلة القادمة بما ينسجم مع تطلعات المواطنين وحجم التحديات".وأعرب نائب رئيس البرلمان عن شكره وأمتنانه لرئيس الوزراء لإتصاله الهاتفي وإهتمامه المباشر ومتابعة الملف الأمني وإدانته للأعمال الإرهابية، لافتا الى ان "ماحصل من إعتداء إرهابي جبان على مكتبنا في كركوك لن يزيدنا إلا عزماً وإصراراً لأداء مهامنا الوطنية، وسنمضي قدماً لمواصلة العمل تحت قبة البرلمان وخدمة شعبنا".