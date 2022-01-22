الصدر يدعو الحكومة لتعزيز قدرات الجيش

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، الحكومة الى تعزيز قدرات الجيش العراقي.



كما دعا الصدر في تغريدة على "تويتر"، سرايا السلام الى الاستعداد لردع اي خطر محتمل. وأدناه نص التغريدة..