ازدياد نشاط داعش.. بارزاني "قلق" ودعوة للتنسيق مع الاتحادية

وذكر بيان لمكتب بارزاني، إن "الأخير أعرب عن قلقه إزاء ازدياد هجمات إرهابيي داعش في العراق وسوريا، مشدداً على ضرورة تعزيز خطوط الدفاع وتشديد الإجراءات اللازمة لحماية إقليم كوردستان من تلك التهديدات".وأكد رئيس الحكومة بحسب البيان، "على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون مع الحكومة الاتحادية وقوات التحالف الدولي، من أجل التصدي لتهديدات ومخاطر إرهابيي داعش".