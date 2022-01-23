العراق وتركيا يبحثان الجوانب الاقتصادية والتجارية

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير استقبل كوناي "لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في المجالات المختلفة، وعلى رأسها الجانب الاقتصادي والتبادل التجاري، وكذلك التعاون في المجال الأمني، والتأكيد على منع الجماعات الإرهابية من تهديد أمن العراق واستقرار المنطقة".وأكد الكاظمي، وفق البيان، أن "القوات العراقية تبذل أقصى الجهود في ملاحقة فلول الإرهاب وتدمير حواضنه، وهو ما سيدعم الاستقرار الإقليمي، ويفتح المجال أمام التنمية المستدامة لشعوب المنطقة".من جانبه، نقل السفير التركي "تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للكاظمي، مؤكداً مساندة تركيا لجهود العراق في حربه على الإرهاب، وكذلك تعزيز الخطوات الدبلوماسية والاصلاحية التي اعتمدتها الحكومة العراقية".