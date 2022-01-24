بارزاني يستقبل وزير العدل اللبناني ويبحث معه هذه الملفات - عاجل

وذكر بيان لمكتب بارزاني ورد للسومرية نيوز، إن "الوفد المرافق لوزير العدل اللبناني، والمؤلف من رئيس مجلس القضاء اللبناني ومساعد الأمين العام للجامعة العربية، أكد أهمية توسيع آفاق العلاقات بين إقليم كوردستان ولبنان في شتى المجالات، ولا سيما تعزيز التنسيق في مجال السلطة القضائية والاستفادة من خبرات الجانبين".وأشار رئيس الحكومة وفق البيان، إلى "أهمية دور السلطة القضائية في إقليم كوردستان، لكونها سلطة مستقلة، معرباً عن استعداد حكومة إقليم كوردستان لأي تعاون وتنسيق مع السلطة القضائية اللبنانية".