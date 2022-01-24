حديث جديد للصدر.. تنازلنا عن الوزراء في حكومة الكاظمي

أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، أن التيار تنازل عن الوزراء في حكومة الكاظمي، مشيراً الى أن التيار ما يزال يقدم المصالح العامة على الخاصة.

وقال الصدر في كلمة له بث مقتطفات منها مكتبه، "كنا وما زلنا نقدم المصالح العامة على الخاصة"، موضحاً أن "الاشكال الذي يطرح ان مقتدى الصدر ينحو منحى ضد التشيع وضد الشيعة".

وأضاف أنه "في حكومة الكاظمي تنازلنا عن الوزراء ورفضت ان تكون اي وزارة للتيار الصدري"، مشدداً على "تنظيم الحشد وارجاع هيبته وسمعته لان الكثير من الاعداء يحاول تشويه سمعة الحشد الشعبي".

وكشف الصدر أنه "في تغريدة سابقة دعوت الى لملمة البيت الشيعي ولم اتلق اي اجابة او تفاعل نهائياً"، مشدداً بالقول "دعوتهم الى طاعة المرجعية ومركزية المرجعية والاخذ باوامرها وقراراتها".

وتابع "بعد انسحابنا اصرت الكثير من الجهات السياسية على ان نرجع للانتخابات ووقعوا على وثيقة اصلاحية من اجل الرجوع للانتخابات وتواقيعهم موجودة"، مضيفاً "سارعت الى كتابة شروط منها حل الفصائل وتسليم السلاح الى الدولة ومحاربة الفساد وهي بين 15- 20 نقطة لم يوقعوا عليها".