برلماني عن تحالف السيادة: الممثل الشرعي للمحافظات المحررة

وقال الشمري في حديث للسومرية نيوز، إن "القوى الوطنية ضمن تحالف تقدم والعزم والجماهير اتفقت فيما بينها على توحيد الموقف والرؤية بما يصب في مصلحة جماهير المحافظات الممثلين لها"، مبينا ان "هذا الاتفاق تمخض عنه تشكيل تحالف السيادة ليكون الممثل الشرعي للمحافظات المحررة".واضاف الشمري، ان "هناك العديد من الملفات والتحديات التي تحتاج الى جهود موحدة وقوية داخل قبة البرلمان والحكومة لمعالجتها من بينها ملف النازحين والاعمار والمغيبين وملفات اخرى مهمة بحاجة الى موقف موحد من ممثلي تلك المحافظات لتحقيق الأهداف المخطط لها بما يحقق الطموحات"، مشددا على ان "التحالف قوي ومتماسك ولديه رؤية ستراتيجية بعيدة عن المصالح الضيقة التي يبحث عنها الآخرون".وكان خميس الخنجر قد أعلن تأسيس تحالف "السيادة" برئاسته.كما بارك رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إعلان تحالف السيادة دفاعاً عن سيادة العراق ووحدته.وقال الحلبوسي في تغريدة على تويتر، "مبارك لأهلنا وجماهيرنا إعلان تحالف السيادة دفاعاً عن سيادة العراق ووحدته".‏واضاف "نواب (تقدم والعزم) وضعوا ثقتهم بالشيخ خميس الخنجر لقيادة تحالفنا السياسي في المرحلة المقبلة، وسنعمل مع شركاء الوطن لاستقرار البلد والنهوض بواقعه خدمةً لشعبه".