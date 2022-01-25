السامرائي يصف استهداف قضاء الكرمة بـ"الإجرامي"

وصف رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، الأربعاء، استهداف قضاء الكرمة في الانبار بـ"الإجرامي"، مجدداً دعوته لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للمبادرة بالاجراءات الأمنية الصارمة.



وقال السامرائي في بيان "ندين ونشجب الإستهداف الإجرامي الذي طال منطقة الگرمة في قضاء الفلوجة ومنزل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ومقترباته، والذي أدى بالنتيجة إلى أضرار في منازل سكان المنطقة كذلك".

واعتبر أن "السلوك العدواني والإستهدافات العمياء التي تنتهجها بعض الجماعات الخارجة عن القانون تشكل خرقاً فعلياً في بناء الدولة وتصب الزيت على نار الفتنة والصراعات التي تضر في نهاية المطاف بأمن وسيادة الوطن".

وأضاف "نكرر دعوتنا لرئيس الوزراء للمبادرة بالاجراءات الأمنية الصارمة والكفيلة بإيقاف كل تهديد يطال الأحزاب السياسية ومقراتها ومنازل قادتها أو أعضائها، حفاظاً على السلم الاهلي والإستقرار".





وكان مصدر أمني أفاد، امس الثلاثاء، بسقوط ثلاثة صواريخ في قضاء الكرمة بمحافظة الانبار، مؤكداً إصابة مواطنين اثنين.