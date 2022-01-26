الحلبوسي وبلاسخارت يؤكدان أهمية إكمال الاستحقاقات الدستورية

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والمبعوثة الاممية في العراق جينين بلاسخارت أهمية إكمال الاستحقاقات الدستورية.







وقال مكتب الحلبوسي في بيان، إن "رئيس مجلس النواب استقبل، اليوم الأربعاء، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، وبحث اللقاء تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد".

وأضاف أن الجانبين أكدا على "أهمية إكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومةٍ جديدةٍ تلبي متطلبات الشعب العراقي".



وعبَّرت بلاسخارت بحسب البيان عن "إدانتها الهجوم الصاروخي الذي استهدف قضاء الكرمة وأصاب عدداً من المدنيين يوم أمس"، مؤكدة أن "هذه الأفعال تهدف إلى زعزعة الاستقرار ومحاولة لخلق الفوضى".