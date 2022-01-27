تفاصيل زيارة الكاظمي الى البصرة – عاجل

زار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أكاديمية المحاربين الصغار لرعاية الأطفال من ذوي الهمم في محافظة البصرة، وحضر احتفالية تخللتها فعاليات متنوعة قدمها أطفال الأكاديمية.

ووصف الكاظمي أطفال الأكاديمية في كلمة له بأنهم محاربون من أجل الحياة، وليس من أجل الحرب، وعبّر عن سعادته الغامرة للقائهم، وأثنى على الفعاليات التي قدموها أثناء الحفل.

وأطلع الكاظمي على وسائل، الرعاية والتعليم، وتنمية القدرات التي يتلقاها الأطفال من ذوي الهمم الملتحقين بهذه الأكاديمية، وتابع الجهود المبذولة في سبيل تيسير اندماج هؤلاء الأطفال، وضمان تلقيهم الرعاية التي يستحقونها.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء بـ "منح الأكاديمية قطعة أرض لإقامة مبنى لها بعد أن تأخرت لخمس سنوات، ووجّه وزارة الصحة بالتكفل بكامل الرعاية الصحية للملتحقين، وتأمين حاجاتهم الأساسية، وسد النواقص وبما يرتقي بمستوى الخدمة المقدمة للأطفال من ذوي الهمم، فيما وجّه محافظ البصرة بتقديم كل أشكال الدعم للأكاديمية.

ورافق الكاظمي خلال الزيارة التفقدية، وزيرا النفط والصحة.