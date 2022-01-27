توجيه من مفوضية الانتخابات يخص الأجهزة الانتخابية

وقالت المفوضية في بيان، انه "حفاظًا على البنى التحتية الخاصة بعمل مفوضية الانتخابات، وجه مجلس المفوضين مكاتب المحافظات الانتخابية كافة بتشكيل لجان فنية مختصة مهمتها فحص أجهزة التحقق الالكتروني البالغ عددها (57.944) وما يعادلها من أجهزة تسريع النتائج (الفرز والعد الالكتروني)".وأضافت، أن ذلك بهدف "معاينتها والتأكد من جاهزيتها للأحداث الانتخابية المقبلة بالتنسيق مع شركة ميرو الكورية بحسب فترة الضمان المتفق عليها في بنود العقد المبرم".