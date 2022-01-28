بعد استهداف المطار.. السامرائي: آن الأوان لإيقاف هذه الإعتداءات الإرهابية

أكد رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، اليوم الجمعة، على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية للدفاع عن أمن الوطن والمواطن بعد استهداف مطار بغداد الدولي.

وقال السامرائي في بيان ورد لسومرية نيوز، إنّ "مشروعَ بناءِ الدَّولةِ يتطلبُ حكمةً بالغةً وتضامناً في الواجبات وشراكةَ في المسؤوليةِ، وما يجري من تجاوزات أمنيةٍ وآخرها استهداف مطار بغداد الدولي هو تقويض متعمّد لمسار الإنفتاح الدبلوماسي على العالم".

واضاف، "لقد آن الأوان لإيقاف هذه الإعتداءات الإرهابية والضرب بيد من حديد لكل من تسوّل له نفسه المساس بسيادة العراق وتخريب مرافقه الحيوية، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية للدفاع عن أمن الوطن والمواطن".