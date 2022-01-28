العامري: اجتثاث طرف شيعي بعينه ليس اغلبية وطنية – عاجل

أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الجمعة، ان اتفاق الكل على استثناء طرف شيعي فهذه ليست اغلبية وطنية.

وقال العامري خلال حفل اقامته كتائب جند الامام في العاصمة بغداد بذكرى تأبين لأحد قيادييها ان "عدم التوافق على منصب رئيس الوزراء سوف يؤدي الى باب مسدود، نحن مع الاغلبية الوطنية واول من وقع عليها، اما الكل يتفقون على استثناء طرف شيعي فهذه ليست اغلبية وطنية".

واضاف ان "عناد القوى السياسية يجب أن ينتهي وإلا سنصل إلى باب مسدود والخاسر الأكبر فيه هو الشعب العراقي"، مبينا، "يجب ان نضع مصالح الشعب العراقي في المقدمة، ونضع مصالحنا الخاصة على جانب".