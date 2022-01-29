الزاملي يبدأ الاجتماع الخاص بمنصب رئيس الجمهورية – عاجل

افاد مراسل السومرية، اليوم السبت، ببدء اجتماع النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي بخصوص التدقيق بأسماء المرشحين المتقدمين لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال المراسل انه "بحضور وزارة التعليم والنزاهة الداخلية، بدء اجتماع النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي بخصوص التدقيق بأسماء المرشحين المتقدمين لمنصب رئيس الجمهورية".

وقبل ايام، أصدرت رئاسة مجلس النواب، قرارين حول الإجراءات المتعلقة بترشيح منصب رئيس الجمهورية.

وقالت رئاسة البرلمان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "عقدت رئاسة مجلس النواب، يوم الخميس الموافق 27 كانون الثاني 2022، اجتماعاً للتباحث حول الأحكام والإجراءات المتعلقة بترشيح منصب رئيس الجمهورية"،

وتقرَّر خلال الاجتماع، وفق البيان، "إعلان أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من الذين توفرت فيهم الشروط القانونية يوم الاثنين المقبل الموافق 31 كانون الثاني، بعد استكمال الإجراءات القانونية استناداً لقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012".

كما تقرر أيضاً، "تحديد يوم الاثنين الموافق ٧ شباط موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية".