Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تفاصيل جديدة عن "متحور كورونا".. لا دليل على انتقاله للبشر
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بين "اليكتي والبارتي".. منصب رئيس الجمهورية يلتحق بقطار الازمات

سياسة

2022-01-29 | 10:38
بين "اليكتي والبارتي".. منصب رئيس الجمهورية يلتحق بقطار الازمات
2,611 مشاهدة

بدأت التحركات الحثيثة من قبل الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني من خلال وفود وصلت الى بغداد بغية لقاء القوى السياسية واقناعها للتصويت على مرشح كل حزب منهم لمنصب رئيس الجمهورية، في سيناريو مشابه لما حصل عام 2018، مع حديث سياسي بارتفاع كعب حظوظ مرشح الديمقراطي لشغل المنصب، يقابله تحذيرات من الطرف الاخر من مخاطر افشال وصول مرشحهم الى قصر السلام للمرة الثانية.

وفي الوقت الذي أكد فيه عضو بالديمقراطي الكردستاني ان معطيات جلسة البرلمان الأولى تعطي تصور كامل عن ارتفاع حظوظ مرشحهم لنيل منصب رئيس الجمهورية، بين عضو بالاتحاد الوطني ان ترشيح الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري الى منصب رئيس الجمهورية هي خطوة يسعى منها الديمقراطي الى فرض هيمنته على بغداد والاتحاد.

*زيباري أم صالح
عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي، اكد ان هوشيار زيباري هو الاوفر حظا وبفارق كبير عن أقرب منافسيه للفوز بمنصب رئيس الجمهورية وفق المعطيات الحالية لشكل التحالفات التي أفرزتها الجلسة الاولى للبرلمان.

وقال الفيلي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ما شهدته الجلسة الاولى لمجلس النواب تعطينا صورة واضحة عن مستوى حظوظ مرشح الاتحاد الوطني برهم صالح او الديمقراطي هوشيار زيباري في الفوز بمنصب رئيس الجمهورية".

واضاف الفيلي، ان "زيباري هو الاوفر حظا وبفارق كبير وفق المعطيات الحالية لشكل التحالفات"، لافتا الى ان "التحالفات بالجلسة الأولى كانت واضحة من خلال تصويت الكتلة الصدرية وتحالفي عزم وتقدم والديمقراطي الكردستاني على مرشحي منصب رئيس البرلمان ونائبيه لتكون تلك الأطراف هي الكتلة الاكبر والقادرة بوجود أكثر من 200 صوت على تمرير جميع مرشحيها بكل سهولة".

*فرض الهيمنة
عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اكد ان ترشح الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري الى منصب رئيس الجمهورية هي خطوة يسعى منها الديمقراطي الى فرض هيمنته على بغداد والاتحاد.

وقال سورجي في حديث صحفي، ان "الديمقراطي الكردستاني يريد فرض هيمنته والانتقام من بغداد والاتحاد الوطني من خلال ترشيح هوشيار زيباري"، مبينا ان "زيباري وحين كان وزيرا للمالية تم سحب الثقة منه داخل قبة البرلمان واليوم يسعى الديمقراطي لنيل زيباري الثقة كرئيس للجمهورية من نفس البرلمان وهذا خلاف للقانون".

وأضاف سورجي، ان "الديمقراطي يريد تكرار سيناريو عام 2018 بتقديم مرشح له أمام برهم صالح ويسعى للانتقام من خسارة مرشحهم سابقا في محاولة لفرض هيمنتهم على الطرفين بغداد والاتحاد"، لافتا الى ان "الديمقراطي سبق له وأن تحدث عن عدم تقديم أي مرشح لمنصب رئيس الجمهورية واكدوا انه استحقاق للاتحاد وكانت جميعها ذرائع وحجج تراجعوا عنها خلال ايام قليلة".

وتابع ان "هناك اتفاقات سابقة بأن يكون منصب رئيس الجمهورية للاتحاد ورئيس الاقليم الى الديمقراطي وفي حال التراجع عن هذا الاتفاق فان هذا الامر سيؤثر سلبا على الوضع السياسي في حكومة الاقليم ولن يكون هنالك استقرار سياسي او اداري لان خطوة الديمقراطي كانت مخالفة لجميع الاعراف السياسية والديمقراطية رغم اننا لا نريد ان نسبق الاحداث وننتظر الايام المقبلة لتوضيح الصورة بشكل اكبر".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
15:22 | 2022-01-29 15:22
14:42 | 2022-01-29 14:42
14:27 | 2022-01-29 14:27
المزيد
اعلان
خروقات أمنية
خروقات أمنية
أعمال ارهابية
أعمال ارهابية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.