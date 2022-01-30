الزاملي: نسعى لتشريع قانون استقطاع نسبة من واردات النفط ومنحها إلى الشعب

أعرب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الاحد، عن سعيه لتشريع قانون استقطاع نسبة من واردات النفط ومنحها الى العاطلين عن العمل والخريجين غير المُعينين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكر بيان لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب ان "الزاملي ترأس اجتماعاً مع كبار مستشاري مجلس النواب، فيما وجه بالإسراع بإعداد استراتيجية شاملة للسياسة التشريعية والرقابية لهذه الدورة النيابية، وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ وتفعيل القوانين المعطلة لدى الحكومة".

وبحسب البيان، واكد الزاملي ان "الدورة الحالية ستركز على تشريع القوانين التي تصب في خدمة المواطنين"، معرباً عن سعيه "لتشريع قانون " استقطاع نسبة من واردات النفط ومنحها الى العاطلين عن العمل والخريجين غير المُعينين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، كأول قانون يصوت عليه في هذه الدورة، فضلاً عن قوانين مهمة آخرى تتعلق بالبطالة وتنشيط الصناعة والزراعة الوطنية وضبط المنافذ الحدودية، موعزاً بتشكيل لجنة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديل قانونهــا وإيجاد حلول ناجعة تضمن منع انتشارها والاتجار بها ووضع آليات صحية و عملية لمعالجة المُدمنين".