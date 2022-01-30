"أبو مازن" يستغرب منع دخول مدير استثمار صلاح الدين لمبنى الهيئة

وقال مكتب الجبوري، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "أستغرب التصرف غير المتعارف عليه الذي لجأ اليه محافظ صلاح الدين عمار جبر بإرسال قوة مسلحة لمنع مدير مؤسسة حكومية من دخلوها باجتهادات شخصية ومصالح سياسية تطفو على سطح الفساد يوما بعد أخر".وطالب، رئيس الوزراء "بمنع هذا الانفلات الاداري و استغلال السلطات لتنفيذ مآرب شخصية بعيدة عن فكرة الفساد لأنها غارقة فيه".وأوضح الجبوري، أن "منع مدير هيئة الاستثمار ليث حميد و معاونيه من دخول دائرة حكومية بقوة السلاح ظاهرة غريبة عن التقاليد الادارية و يمنعها القانون"، متسائلاً: "عن أي اصلاح يتحدثون؟".وفي وقت سابق من اليوم، وجه محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، بإغلاق مبنى استثمار المحافظة ومنع المدير ونائبه من الدوام.وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن " قوّة أمنية وبأمر محافظ صلاح الدين، أغلقت مبنى استثمار المحافظة ومنعت المدير ومعاونيه والموظفين من الدوام".