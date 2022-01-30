العراق للناتو: الطريق الأسلم هو استلام الدول رعايها الموجودين في السجون

وقال مكتب الأعرجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير استقبل انكر "حيث جرى استعراض عمل بعثة حلف الناتو في العراق، لاسيما في مجال تدريب القوات العراقية، إلى جانب بحث ملف مخيم الهول الحدودي".وأكد الأعرجي، أن "الطريق الأسلم هو استلام الدول رعايها الموجودين في السجون، وهم قيادات في داعش، وفي حال عدم تسلمهم من قبل بلدانهم، فعلى الجهات الدولية نقلهم إلى مكان آخر، لكونهم يشكلون تهديدا حقيقيا".وبين، أن "قوات سوريا الديمقراطية غير مؤهلة للتعامل مع هكذا إرهابيين خطيرين، وأن إصرار المجتمع الدولي على إبقائهم يولد شكوكا، لافتا إلى أن هناك من يظن أن ثمة سيناريو قادم لإعادة داعش من جديد".من جانبه، أكد قائد بعثة الناتو في العراق، أنه "سيوصل قلق العراق المشروع بشأن وجود إرهابيين خطيرين في مخيم الهول إلى حلف الناتو".