Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
كورونا حول العالم.. عدد قياسي للإصابات في دولتين
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الفساد لا يسقط بالتقادم.. تحذيرات من إعادة الفاسدين إلى سدة الحكم

سياسة

2022-01-30 | 10:39
الفساد لا يسقط بالتقادم.. تحذيرات من إعادة الفاسدين إلى سدة الحكم
2,030 مشاهدة

بعد حراك تشرين 2019، الذي راح ضحيته المئات من الشباب، أملاً في تغيير منظومة العراق السياسية، عبر إبعاد الفاسدين عن سدة الحكم والأتيان بشخصيات جديدة ونزيهة بعيداً عن تلك التي عاثت في الأرض فساداً، تقرر إجراء انتخابات مبكرة في 10 تشرين الأول 2021، لكن على أرض الواقع، لم تتغير المعطيات، فالفاسد بقي في مكانه، ولا نستغرب إعادة فاسدين آخرين إلى سدة الحكم مرة أخرى!.

رئاسة جمهورية العراق، لا زالت تتأرجح بين مقال بتهم فساد وآخر يدعم انفصال جزءاً مهماً عن البلاد، فالحزب الديمقراطي الكردستاني متمسك بترشيح هوشيار زيباري إلى منصب الرئاسة، يقابله تمسك أشد من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على تجديد الولاية لبرهم صالح، رغم أن الأول أقيل في عام 2016 من وزارة المالية بسبب اتهامات بالفساد وإساءة استغلال الأموال العامة، بالإضافة لذلك يعد زيباري من أبرز الداعمين لانفصال إقليم كردستان عن العراق، أما الثاني فقد قضى ثلاث سنوات في رئاسة الجمهورية لكن لم يقدم شيئاً يذكر، بل أنه كذلك يعد من الداعمين لقرار الانفصال.

*تحذير من التدوير
القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، دعت أعضاء البرلمان إلى عدم التصويت على شخصية اقيلت سابقاً بتهم الفساد، محذرة من تدوير شخصيات فاسدة على حساب المصالح العليا للعراق.

وقالت شيخ دلير في حديث لـ السومرية نيوز، إن "محاولة تدوير شخصية سبق لها وان اقيلت في الدورة الثالثة بتهم فساد ومحاولة اعادته للواجهة بمنصب رئيس جمهورية العراق الحامي للدستور هو امر مستغرب ونأسف له وكان الاجدر بشخص هوشيار زيباري ان لا يقبل على نفسه الترشح لهكذا منصب وخلق حالة الجدل والفوضى في هذه المرحلة"، مبينة ان "الديمقراطي الكردستاني لديه حقد على البرلمان الاتحادي والشعب العراقي ويسعى لتدوير شخصية اقالها البرلمان بتهم فساد واجبارهم على التصويت لنفس الشخصية كي يكون رئيس جمهورية وحامي للدستور العراقي".

واضافت، ان "بعض السياسيين يدافعون عن زيباري ويضعون مبررات لتدويره بذريعة ان إقالته كانت سياسية رغم أنها كانت جلسة اقالة وتضمنت وثائق واضحة تشير الى الفساد داخل وزارة المالية".

*هل يفقد البرلمان قيمته؟
وفيما شددت شيخ دلير، على أن "العراق لا يستحق أن يدار بيد احزاب تتاجر بسمعته وتسعى من أجل مصالح سياسية لإضعاف السلطة التشريعية"، لفتت إلى ان "البرلمان مستقبلاً لن يكون قادراً على استجواب اي شخص ولن يكون هنالك أي قيمة للبرلمان وإجراءاته الرقابية في حال تم فرض شخصية عليها تهم فساد كي تكون حامية للدستور".

وتابعت، ان "مجلس النواب الذي يقيل شخص ثم يعود لمنحه الثقة كرئيس جمهورية هي ازدواجية واضحة"، مشددة على ان "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رفع شعار الإصلاح والمجرب لا يجرب وشلع قلع ، بالتالي فهو مطالب اليوم ان لا يوافق على تصويت نواب الكتلة الصدرية لشخصية سبق لنفس النواب ان صوتوا في الدورة الثالثة على اقالتها بتهم الفساد"، منوهة إلى أن "الاصلاح لن يتحقق في حال تدوير شخصيات فاسدة وسيفقد الشعب العراقي الثقة بهكذا عملية سياسية لا تبنى على اساس التغيير ومكافحة الفساد والفاسدين".

* الفساد لايسقط بالتقادم
من جهتها، طالبت النائب عالية نصيف، أعضاء مجلس النواب بالإلتزام بالقَسَم الذي أقسموه وعدم ترشيح شخص تمت إقالته سابقاً بتهم الفساد لمنصب رئاسة الجمهورية، فيما ارسلت كتابين رسميين الى هيئة رئاسة مجلس النواب وهيئة النزاهة بهذا الخصوص.

وقالت نصيف في بيان تابعته السومرية نيوز، “على كافة النواب الإلتزام بالقسم الذي أقسموا به والتمسك بالثوابت الأخلاقية والوطنية والشرعية أمام الشعب العراقي، وأن لايختاروا رئيساً للجمهورية تم استجوابه في البرلمان بسبب وجود فساد واضح وبالأدلة أمام كافة أعضاء المجلس، وتم التصويت على إقالته بالإجماع وإحالة ملفاته الى القضاء“.

وأكدت، أن “الفساد لايسقط بالتقادم كما يفكر البعض، وترشيح شخص مُقال بسبب الفساد لمنصب رئيس الجمهورية هو استهانة بالدولة العراقية واستهانة بالقانون وبالسلطة التشريعية المسؤولة عن تشريع القوانين التي يطبقها القضاء”.

وأرسلت نصيف كتابين رسميين الى هيئة رئاسة مجلس النواب وهيئة النزاهة لهذا الشأن.

وجاء في الكتاب الأول، أنه :” استناداً الى القانون رقم 8 لسنة 2012 (قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية) واستناداً الى المادة واحد الفقرة الثالثة (ذو سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن) واستنادا الـى المـادة ( 61 ) الفقـرة السـابعة مـن الدستور والتـي تم بموجبهـا استجواب السيد هوشيار زيباري وتمـت إقالتـه فـي مجلـس النـواب وأحـيـلـت قـضـايـاه الـى هـيـئـة الـنـزاهـة، إن ترشيح الموما إليـه يعد اسـتخفافاً بـأعلى سـلطة تشريعية بعد ان تمت إقالته وإحالـة ملفاتـه للقضـاء، مـع العلم انـه قـد تمـت إدانته بالتقصير وتـم تضـمينه فـي عـدة قضـايا لتسـببـه بـهدر المال الـعام فـي كل مـن وزارة الماليـة والخارجيـة والـدفاع، وبالإمكـان الرجـوع الـى محاضـر لجـان التضـمين وبـذلك قـد فقـد الشـرط ثالثـا مـن المـادة اولا مـن القانون رقــم ( ۸ ) ( قــانون أحكام الترشيح لمنصـب رئيس الجمهورية)".

وجاء في الكتاب الموجه الى رئيس هيئة النزاهة،: "نرجو اعلامنا بعدد القضايا المحالة الى هيئة النزاهة بحق المرشح هوشيار زيباري والتي تمخضت عن استجوابه في مجلس النواب، وإعلامنا بعدد القضايا المشمولة بالعفو والتي فيها تضمين عن الضرر الذي أصاب الدولة من قبل هوشيار زيباري“.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
16:03 | 2022-01-30 16:03
15:53 | 2022-01-30 15:53
15:15 | 2022-01-30 15:15
المزيد
اعلان
خروقات أمنية
خروقات أمنية
أعمال ارهابية
أعمال ارهابية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.