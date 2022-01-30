شاهدوا في نشرة السومرية.. الصراع الكردي وتبعات حادثة الحسكة

= استمرار الصراع الكردي على منصب الرئيس.. اربيل تصر على ترشيح زيباري.. والسليمانية تلوح بالانفصال.= بأمر من المحافظ .. قوة امنية تغلق مبنى هيئة استثمار صلاح الدين وتمنع مديرها والموظفين من الدوام.= بعد حادثة الحسكة.. مكافحة الارهاب يشرع بحملة كبرى لتفتيش السجون،، والعمليات المشتركة تشرف على تأمين المناطق المتنازعة.= في عام واحد.. العراق يتقدم ثلاثة وعشرين مركزًا.. ويحتل المرتبة الرابعة والثلاثين بين جيوش العالم.