العراق يُشارَك في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجيَّة الدول العربيَّة في الكويت

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "سفير جُمهوريّة العراق لدى دولة الكويت، المنهل الصافي شارك نيابةً عن وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجيَّة الدول العربيَّة، الذي عُقد في دولة الكويت، برئاسة أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجيَّة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت، رئيس الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربيَّة، وبحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربيَّة".وأضاف البيان: "بحث المُجتمِعون مُستجدّات الأوضاع الإقليميّة، والقضايا ذات الاهتمام المُشترَك، وسُبُل التعاون من أجل تجاوز الأزمات بما يُحقق الأمن، والاستقرار، وبما يُعزّز العمل العربيّ المُشترَك، ويخدم مصالح الدول العربيّة، وشعوبها".وأعرب السفير عن "خالص الشكر والتقدير لدولة الكويت، أميراً وحكومةً وشعباً، على استضافة هذا الاجتماع التشاوري المهم بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربيَّة".