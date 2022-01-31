بارزاني يكشف أهداف زيارة رئيس الإقليم والحلبوسي إلى الصدر - عاجل

وقال بارزاني في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "من أجل حل المشاكل وتوفير بيئة مناسبة وجيدة للعملية السياسية في العراق، طرحت مبادرة سياسية وفي سياق هذه المبادرة، أقترح أن يقوم نيجيرفان بارزاني ومحمد الحلبوسي بزيارة السيد مقتدى الصدر والتشاور حول كيفية مواصلة العملية السياسية وإزالة العقبات والمشاكل".وتابع، "آمل أن تكون لهذه المبادرة نتائج إيجابية وأن تكون في مصلحة العراق وجميع مكوناته".