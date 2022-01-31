الزاملي يكشف عن ذمته المالية ويدعو النواب لكشف ذممهم

وقال مكتب الزاملي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الزاملي كشف اليوم، عن ذمته المالية للعالم الحالي، واستلام وصل رسمي مدقق من قبل هيأة النزاهة الاتحادية حول استلام استمارة كشف الذمة".واكد الزاملي، وفق البيان، أن "إجراءات كشف الذمة المالية مهمة جداً لحماية المال العام من جهة، وأيضاً لحماية المسؤول الحكومي من التشكيك والتخوين في ذمته".ودعا الزاملي، جميع اعضاء مجلس النواب للدورة الحالية، إلى "الاسراع في كشف ذممهم المالية لعام 2022 باعتبار ان هذه الخطوة ركيزة اساسية وخطوة هامة في طريق الاصلاح ومحاربة الفساد".