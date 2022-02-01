الديمقراطي الكردستاني يرد على اتهام الكرد والسنة بشق صف البيت الشيعي

وقال باجلان في حديث للسومرية نيوز، إن "مبادرة رئيس اقليم كردستان الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لم تتضمن الحديث عن وزارات او مناصب لكنها بمجملها خطوة لوأد الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين وتحديدا بين دولة القانون والكتلة الصدرية"، مبينا ان "المبادرة لحلحلة العقدة وانهاء الانسداد السياسي وصولا الى استكمال باقي الاستحقاقات الانتخابية".واضاف باجلان، ان "تغريدة الصدر بعد لقاء الحنانة مع الحلبوسي وبارزاني كانت واضحة وفيها ترحيب للحوار مع قوى المعارضة الوطنية، وهنا القصد من المعارضة بحسب رؤيتنا هي الجهات التي اعترضت على نتائج الانتخابات وما حصل بالجلسة الاولى من مجلس النواب وليس المعارضة الحكومية"، لافتا الى ان "مبادرة بارزاني نجحت بعكس مبادرات وضغوط اقليمية لم تستطع حلحلة الازمة وهذا الامر ليس غريبا عن مسعود بارزاني والديمقراطي الكردستاني حيث قلناها مرارا وتكرارا اننا سنكون جزء من الحل وليس المشكلة".وأكد ان "المبادرة اليوم ردت جميع الاصوات النشاز التي تكلمت بالأمس واتهمت السنة والكرد بأنهم عملوا على شق صف البيت الشيعي ولديهم مساعي لخلق المشاكل داخل البيت الشيعي بغية تحقيق مكاسب، فقد اثبتت تلك المبادرة بان الكرد والسنة لديهم الحرص الكامل على توحيد المواقف والابتعاد عن الانسداد السياسي ورفض سياسة الإقصاء لأي طرف".