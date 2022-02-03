الكاظمي يعلق على مقتل زعيم تنظيم "داعش"

اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، أن مقتل زعيم تنظيم داعش عبد الله قرداش جاء امتداداً لجهود القوات العراقية.

وقال الكاظمي في تغريدة على "تويتر"، إن "مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي جاء امتداداً للجهود الجبارة التي بذلتها القوات الأمنية العراقية بكل صنوفها في قتل العشرات من القيادات والعناصر الإرهابية بعمليات نوعية داخل العراق واعتقال المئات منهم وجمع وتحليل المعلومات التي قادت في النهاية الى دك وكر رأس التنظيم العفن".

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، مقتل زعيم تنظيم داعش بعملية في سوريا.