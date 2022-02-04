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العراق وايران يدعوان الى انهاء الحرب في اليمن

سياسة

2022-02-04 | 09:11
العراق وايران يدعوان الى انهاء الحرب في اليمن
1,667 مشاهدة

بحث وزيرا خارجيَّة العراق وإيران هاتفيا، اليوم الجمعة، تطورات الأوضاع في المنطقة، مؤكدان ضرورة بذل الجُهُود لإنهاء الحرب في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز،ان "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين بحث تطورات الأوضاع في المنطقة منها الوضع الأمنيّ في الخليج واليمن وخطورة التصعيد وتعميق الازمات، وأكّد الوزير حسين إنَّ إستقرار المنطقة هو أيضاً إستقراراً للعراق، ومن هنا فإننا مستعدون لبذل كافة الجُهُود والعمل مع مع دول المنطقة لإيقاف العنف".

واضافت ان "ذلك جاء خلال إتصال تلقاه وزير الخارجيَّة فؤاد حسين من نظيره الإيرانيّ الدكتور حسين أمير عبد اللهيان".

واشارت الوزارة الى ان "الجانبان تطرقا إلى مجموعة من القضايا الحساسة والمهمة في المنطقة، وقدم وزير الخارجيَّة الإيرانيّ لنظيره العراقيّ إيجازاً عن آخر المُستجدات حول المُفاوضات الجارية في فيينا حول المشروع النوويّ مع الجانب الأمريكيّ والدول المعنية الأخرى، مُنوهاً أنَّ هناك خطوات يمكن إعتبارها إيجابية في هذا المسار".

واوضحت ان "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين أكّد من جانبه، عن سعادته باستمرار العملية التفاوضية، مُتمنياً الوصول إلى الاتفاق النهائيّ خدمة لمصلحة المنطقة وإستقرارها وإنعكاس ذلك على السلم العالميّ".

وبينت الوزارة انه "في محور آخر تم التطرق إلى الوضع الأمنيّ في الخليج واليمن وخطورة التصعيد وتعميق الازمات، وأكّد الوزير حسين إنَّ استقرار المنطقة هو أيضاً، أستقرار للعراق، ومن هنا فإننا مستعدون لبذل كافة الجُهُود من أجل العمل معاً مع دول المنطقة لإيقاف العنف".

وأشار وزير الخارجيَّة الإيرانيّ إلى "العلاقات الثنائيَّة بين السعوديّة والجُمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، وتحسنها في مجالات معينة، وأكّد الجانبان على ضرورة إستمرار المباحثات التي بدأت في بغداد ووصلت إلى الجولة الرابعة،كما بحثا التعاون الثلاثيّ السعوديّ والإيرانيّ والعراقيّ من أجل البدء بالجولة الخامسة للمباحثات".

وفي مجال العلاقات الثنائيّة تم التطرق إلى مُختلف القضايا الثنائيّة واتفق الوزيران على اجتماع قريب يجمعهما في طهران.
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