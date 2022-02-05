ساكو يوجه دعوة هامة إلى السياسيين العراقيين - عاجل

وقال ساكو في كلمة له بمناسبة يوم تأبين الشهيد العراقي الذي يقيمه سنويا تيار الحكمة في بغداد: "نحن اذ نحيي شهادة شهيد المحراب نأمل ان تكون المناسبة دافعا للعراقيين ولاسيما السياسيين بوضع مصلحة العراق فوق اي مصلحة والسعي لارساء السلام والاستقرار فيها ويكون العراق انموذجا للدول المجاورة التي تشهد صراعات وانقسامات".وأضاف، أن "التعايش الاخوي السلمي هو مشروع حيوي"، لافتا إلى أن "الفكر الملوث في مجتمعنا تسبب بتراجع القيم والاخلاق ونشر الفوضى والاستقرار وهذا الفكر اشد خطرا من جائحة كورونا".وأشار إلى أن "العراق فسيفساء اصيلة بعمق تاريخه ولكن للاسف اليوم مهمشة ودفعت بعضها للهجرة".وتابع، "نرى ان لا حل للعراق الا بايجاد توليفة حقيقة تجمع هذا التنوع وتحافظ عليه بمشروع ديمقراطي وطني بمساواة تامة بين كافة المواطنين".وشدد ساكو على ضرورة "تنقية الخطاب الديني من المعلومات المظللة لحفظ القيم المجتمعية ومنع وتحريم اي سلوك للعنف كطريق لالغاء الآخر، فضلا عن ضرورة سن قوانين جديدة لتنظيم أمور البلاد والدولة وتشريعات تركز على المواطن وتضمن حقوق الجميع دون تهميش أي طرف".وختم الكردينال حديثه بالقول، "كفى صراعات وانقسامات لتحقيق الامن والاستقرار وتوفير الخدمات والبنى التحتية وتأمين موارد الرزق".