الصدر وبارزاني: التحالف الاستراتيجي متماسك وماضٍ نحو حكومة الاغلبية الوطنية

وقال مكتب الصدر في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "أجرى اتصالاً هاتفيًا بمسعود بارزاني مساء هذا اليوم السبت 5 شباط 2022".وجرى خلال الاتصال، بحسب البيان، التأكيد على أن "التحالف الاستراتيجي متماسك وماضٍ في الإسراع بتشكيل حكومة الاغلبية الوطنية للقيام بواجباتها تجاه ابناء الشعب العراقي وتلبية تطلعاته والحفاظ على مصالحه العليا وترسيخ دعائم الاستقرار والرفاهية".