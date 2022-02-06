الديمقراطي الكردستاني يعلق على قرار المحكمة الاتحادية بحق زيباري

وقال المياحي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حزبه يحترم كل قرارات المحكمة الاتحادية والقضاء العراقي، ولم يتم استبعاد زيباري لغاية الآن بل أن القرار تضمن إيقاف مؤقت للنظر في القضية"، مؤكداً أن "أي قرار تصدره المحكمة الاتحادية سيكون محترماً".واستبعد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، "عقد الجلسة البرلمانية المخصصة لتمرير رئيس الجمهورية يوم غد، متوقعاً عدم اكتمال النصاب القانوني بسبب استمرار الشد والجذب بين الكتل السياسية".وأوضح، أن "مسؤولية عقد الجلسة من عدمها يقع على عاتق رئيس البرلمان ونائبيه، على أن يتم الأخذ بنظر الاعتبار عدم الوقوع في الفراغ الدستوري عند تأجيل الجلسة".وفي وقت سابق من اليوم، قررت المحكمة الاتحادية، إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية. وذلك على خلفية دعوى تقدم بها أربعة نواب (علي تركي جسوم، وديلان غفور صالح، وكاروان علي يارويس، وكريم شكور محمد) أشاروا فيها إلى أن ترشيح زيباري يخالف أحكام الدستور.وقالت الاتحادية، أنها "قررت ايقاف اجراءات انتخاب (هوشیار محمود محمد زيباري) لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتاً لحين حسم الدعوی".