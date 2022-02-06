مستشار الحلبوسي يعلق على بيان الإعلام الأمني: ينافي الحقيقة

اعتبر المستشار الأمني لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاحد، بيان خلية الإعلام الأمني الأخير ينافي الحقيقة وهروباً من الواقع.

وقال المستشار الأمني في بيان إنه "من المؤسف صدور بيان لخلية الإعلام الأمني ينافي الحقيقة ويمثل هروباً من الواقع، وكان الأجدر بهم محاسبة الجهات التي تتحرك خارج سلطة الدولة ومن دون موافقة العمليات المشتركة وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة".

وأصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن أنباء قيام فصيل مسلح باستقدام عجلات مدججة بالمقاتلين إلى الأنبار، دون أوامر عسكرية.

وقال الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "نود أن نوضح أن هذا رتل تابع للأبطال في الحشد الشعبي من الملتحقين لأداء الواجب في مقراتهم بعد انتهاء إجازاتهم الدورية وفي طريقهم إلى قضاء القائم".