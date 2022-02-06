مجلس شيوخ الأنبار يدعو الفياض الى "ضبط" الجهات التابعة له

دعا مجلس شيوخ الأنبار، الاحد، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض الى "ضبط" الجهات التابعة له.

وقال المجلس في بيان "نراقب بامتعاض بعض التحركات المشبوهة عد مدخل محافظتنا الشرقية من بعض الفصائل المسلحة بوصفها تحركات غير مقبولة تدعو للشك والريبة".

ودعا المجلس القيادة العامة للقوات المسلحة الى "التحقيق العاجل عن اسباب تلك التحركات"، داعياً أيضاً رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض الى "تحمل مسؤولياته القانونية بضبط تحركات الجهات التابعة له وضمن مسؤولياته".

وأصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن أنباء قيام فصيل مسلح باستقدام عجلات مدججة بالمقاتلين إلى الأنبار، دون أوامر عسكرية.



وقال الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "نود أن نوضح أن هذا رتل تابع للأبطال في الحشد الشعبي من الملتحقين لأداء الواجب في مقراتهم بعد انتهاء إجازاتهم الدورية وفي طريقهم إلى قضاء القائم".