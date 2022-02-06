حمودي يدعو لضرب أوكار "داعش الثاني" بلا هوادة

وقال حمودي في بيان، "يؤسفنا ما تشهده محافظة ميسان من اغتيالات طالت شخصيات بمواقع رسمية مهمة- آخرها اغتيال القاضي أحمد فيصل، المختص بملف المخدرات- واحتراب أهلي، وحالة انفلات أمني، تتزامن مع تزايد نشاط عصابات تهريب وتجارة المخدرات".وأضاف "إننا إذ نعزي عائلة الشهيد أحمد فيصل، ونسأل الله تعالى أن يرحمه، ويتغمد روحه بواسع جناته، ندعو الدولة الى تحمل واجباتها الدستورية، وإعادة فرض القانون، ودعم مؤسسات القضاء والاجهزة المختصة بمكافحة المخدرات وتأمين حماية القضاة، ومعاقبة القتلة والخارجين عن القانون، وضرب أوكار داعش الثاني من تجار المخدرات بلا هوادة"، مشدداً بالقول "لا مجاملة او مساومة في أمن العراق والسلم الاجتماعي لابنائه".