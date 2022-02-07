الأعرجي يستقبل السفير الأمريكي في بغداد ويبحث معه هذه الملفات - عاجل

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أستقبل بمكتبه، السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر، حيث بحث الجانبان مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة ومواصلة الحرب على داعش الإرهابي"، مبينا ان "اللقاء التأكيد على ضرورة استمرار ملاحقة العناصر الإرهابية، من خلال تشديد الضربات على أوكار داعش الإرهابي".وأضاف البيان، أن "السفير الأمريكي قدم إيجازا عن آخر تطورات الأوضاع في مخيم الهول وسجن الحسكة".وأكد السفير الامريكي، أن "التحالف الدولي لم يتمكن من القيام بعملياته في الحسكة لولا دعم الشركاء في العراق"، مشيرا إلى أنه "بالرغم من سرية المعلومات في سوريا، لكن التحالف يتشارك وينسق مع قيادة العمليات المشتركة والقوات الخاصة العراقية".