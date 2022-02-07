رئاسة مجلس النواب تختار مقررها _ عاجل

اعلنت رئاسة البرلمان، اليوم الاثنين، اختيار النائب بيدء خضر مقرراً لمجلس النواب.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، ان "رئاسة البرلمان، قررت اختيار النائب بيدء خضر مقرراً لمجلس النواب".