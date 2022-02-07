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البرلمان يفصح عن التفاصيل الكاملة لجلسة اليوم

سياسة

2022-02-07 | 08:13
البرلمان يفصح عن التفاصيل الكاملة لجلسة اليوم
4,491 مشاهدة

كشفت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، الاثنين، تفاصيل الجلسة التداولية التي عقدت اليوم.

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب عقد جلسة تداولية برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وحضور 58 نائباً، لمناقشة عدد من القضايا التشريعية والرقابية والتنظيمية"، مبيناً أنه "في مستهل الجلسة أدى عادل حاشوش الركابي اليمين الدستورية نائباً في البرلمان".

وأكد الحلبوسي، وفق البيان، أن "المجلس سيشرع بعقد اجتماعات تداولية برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حاكم الزاملي مع قادة الكتل السياسية يوم غد الثلاثاء للتشاور بشأن توزيع النواب على اللجان النيابية للمضي ببدء العمل التشريعي والرقابي"، موجهاً "بأستضافة وزيري الزراعة والتجارة يوم غد لمناقشة تأخر توزيع مستحقات الفلاحين والواقع الزراعي على وجه العموم ، فضلا عن استضافة مدير عام دائرة تسجيل الشركات للاطلاع على اعداد العاملين الأجانب والعراقيين في الشركات".

وفي السياق نفسه، وجه رئيس مجلس النواب، الأمانة العام للمجلس "بمخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء للإسراع بأرسال الموازنة الاتحادية ليتسنى للمجلس الشروع بمناقشتها والتصويت عليها".

من ناحيته، أشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، انه "بدء من يوم غد الثلاثاء سنعقد اجتماعا مع رؤساء القوى السياسية للتشاور بشأن حسم تشكيل اللجان النيابية بأعتبارها المفصل الأهم والأساس للعمل التشريعي والرقابي لمجلس النواب، مع الاخذ بعين الإعتبار الاختصاص والمهنية والخبرة والكفاءة في تسمية اعضاء اللجان النيابية".

ولفت الى ان "قوة مجلس النواب بقوة هيأة رئاسته واعضاءه ودورهم اللازم في تفعيل مهامهم النيابية والرقابية"، مؤكدا على "ضرورة ان تكون هذه الدورة فاعلة ومؤثرة لتحقيق الاصلاح الذي يتطلع اليه الشعب".

من جانبه، اوضح نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، ان "المجلس ماضي بممارسة دوره الرقابي والتشريعي وان مباحثات الكتل السياسية بشأن اختيار رئيس الجمهورية ، لن تؤثر على مجلس النواب في ممارسة دوره الرقابي والتشريعي المناط به".

كما تناول أعضاء المجلس، وفق البيان، "مناقشة عدد من القضايا منها تشكيل اللجان النيابية ، مشددين على ضرورة اعتماد الكفاءة والاختصاص عند توزيع النواب على اللجان ، فضلا عن مناقشة الواقع الخدمي والأمني في المحافظات ، مؤكدين على ضرورة العمل الجاد على توفير الخدمات للمواطنين والتخفيف من معاناتهم".
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