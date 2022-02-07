قيادات "السيادة" تجتمع مع الكاظمي لبحث هذه الملفات

وقال التحالف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "اجتماعاً عقد بين رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر مع الكاظمي، بحضور قيادات التحالف، لمناقشة عدة قضايا مع رئيس الوزراء من بينها التحديات التي تواجه المحافظات المحررة خصوصاً، والعراق عموماً، وسبل معالجة الخروقات الأمنية، وآخرها ما حدث في الأنبار".وأضاف البيان، "ماضون لنبذ الخلافات بين القوى السياسية الفائزة بالانتخابات للإسراع بتشكيل الحكومة، ونستنكر الاستهدافات التي تطال مقرات التحالف وبعض نوابها وتأثيرها على العملية السياسية، كما نرفض التحركات الاستفزازية لبعض الفصائل المسلحة في محافظة الأنبار".وتابع بيان السيادة، "قد نقلنا لرئيس الوزراء معاناة المحافظات المدمرة وما تحتاجه لتأهيل البنى التحتية وإعادة نازحيها".وناقش الاجتماع، وفق البيان، "فتح الاستثمارات بمجالات الإعمار لتوفير فرص العمل في المحافظات المحررة".بدوره، رحب الكاظمي "بالخطوات التي يقدمها التحالف لخدمة أهالي المناطق المحررة وتصحيح مسار المشهد السياسي"، بحسب البيان.