علاوي يحذر من هذا الامر: سيدفع البلد نحو حافة الاقتتال الداخلي

ودعا زعيم ائتلاف الوطنية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "القوى السياسية الى مراعاة الظروف التي يمر بها العراق والحفاظ على وحدته وسيادته"، محذرًا "من انزلاق الامور الى ما لا يحمد عقباه ".واضاف علاوي ان "التعنت وإعلاء المصالح الشخصية اوصل الامور الى طريق مسدود، وان الارتهان لارادات لا تهمها مصلحة العراق ولا استقراره هو السبب الرئيس لذلك".وشدد على "ضرورة وضع حدٍ للتدخلات الاقليمية في الشأن العراقي"، لافتًا الى ان "استمرار تلك التدخلات سيدفع باتجاه تعقيد الامور وربما ايصال البلد الى حافة الاقتتال الداخلي".