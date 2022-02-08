مجددا.. مجلس النواب يقرر فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية (وثيقة)

قرر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مجددا.
وبحسب وثيقة صادرة من رئيس المجلس محمد الحلبوسي وحصلت عليها السومرية نيوز، فإنه "استنادا لأحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، قررت رئاسة مجلس النواب ما يأتي:
فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من يوم الاربعاء الموافق 9/2/2022 ولمدة ثلاثة ايام".
وكان من المقرر أن يصوت مجلس النواب في جلسة أمس على مرشحي رئاسة الجمهورية، لكن الجلسة لم تعقد بسبب غياب الكتل السياسية، باستثناء تحالف يضم مجموعة نواب "مستقلين".