مجددا.. مجلس النواب يقرر فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية (وثيقة)

قرر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مجددا.

وبحسب وثيقة صادرة من رئيس المجلس محمد الحلبوسي وحصلت عليها السومرية نيوز، فإنه "استنادا لأحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، قررت رئاسة مجلس النواب ما يأتي:

فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من يوم الاربعاء الموافق 9/2/2022 ولمدة ثلاثة ايام".