رئاسة البرلمان تصدر توجيهاً للكتل السياسية

وقال مكتب الزاملي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "ترأس اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الكتل النيابية والنواب المستقلون, للتباحث حول تسمية اعضاء اللجان النيابية ، للمضي بأعمالها التشريعية والرقابية وفق الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب".ووجه عضو هياة الرئاسة ، "رؤساء الكتل بتسليم قوائم اسماء مرشحيها إلى هيأة الرئاسة إبتداء من اليوم ، للإسراع في حسم تسمية كافة اللجان خلال مدة اقصاها شهر, على ان يتم مراعاة التخصص والكفاءة والخبرة ورغبة النائب ، لضمان الفاعلية في ممارسة الدور التشريعي والرقابي".وأضاف الزاملي، أن "مجلس النواب هو المؤسسة الأولى للإصلاح السياسي, وأن قوته تنبع من قوة لجانه, فاللجان هي المصنع الأساس لإنضاج التشريعات واستضافة الجهات التنفيذية، مؤكداً أن هيأة الرئاسة عازمة على وضع و تفعيل إجراءات حازمة ازاء تغيب النواب خلال جلسات المجلس المقبلة، واجتماعات اللجان بعد تشكيلها بأقرب وقت ممكن".