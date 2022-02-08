التيار الصدري يؤكد لسفير فرنسا ضرورة تقوية علاقات بغداد وباريس

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري أحمد المطيري، استقبل اليوم الثلاثاء 8 شباط 2022، السفير الفرنسي لدى العراق ايريك شوفاليه".وأكد المطيري، وفق البيان، على "أهمية تقوية العلاقات التي تربط البلدين الصديقين وفي المجالات كافة".وتبادل رئيس الهيئة والسفير الفرنسي، "أطراف الحديث حول مجمل الموضوعات التي تدخل ضمن دائرة الاهتمامات المشتركة وتسهم في خدمة مصالح الدولتين".من جانبه، أشار السفير الفرنسي لدى العراق، إلى أن "بلاده تنظر إلى مزيد من التعاون والتفاهمات الثنائية".