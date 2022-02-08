مجلس الوزراء يناقش إنشاء طريق ساحلي مواز لشط العرب

وقال المتحدث باسم الحكومة، حسن ناظم، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، إن "الكاظمي أوصى الوزراء بالتركيز على أعمالهم من دون التدخل بالمسائل السياسية".وأضاف، أن "التحديات الأمنية تحاول زعزعة حياة المواطنين".في سياق أخر، أشار ناظم إلى أن "مجلس الوزراء ناقش إنشاء طريق ساحلي مواز لشط العرب بطول 95 كم"، مبيناً أن "الطريق سيكون له جانب أمني يسهم بمكافحة تهريب المخدرات".