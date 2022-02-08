الصدر يستقبل قاآني في الحنانة

استقبل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني، في النجف.

وقال مكتب الصدر في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الصدر استقبل إسماعيل قاآني في الحنانة".

