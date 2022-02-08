العراق يبحث مع سوريا ولبنان والأردن توقيع مذكرة تفاهم زراعية شاملة

وقالت الزراعة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الخفاجي عقد اليوم "اجتماعاً رباعياً ضم وزراء الزراعة في كل من سوريا ولبنان والأردن فضلا عن العراق البلد المستضيف، بهدف عقد تفاهمات تفضي إلى توقيع مذكرة تفاهم زراعية شاملة بين الدول الاربع في المجالات الزراعية وبشقيها النباتي والحيواني".ودارت نقاشات مستفيضة بين الوزراء، وفق البيان، "بغية تحقيق تكاملاَ زراعياَ بين كافة الأطراف، بضمنها التبادل السلعي بالمحاصيل ومستلزمات الإنتاج والجوانب البيطرية وملف الأسمدة وحسب الضوابط مع الاخذ بنظر الاعتبار الروزنامة الزراعية والميزة النسبية في الإنتاج لكل دولة، وحسب الاحتياجات مع مراعاة حماية المنتج المحلي".وأشار البيان إلى أن "هذا الاجتماع عقد في ختام المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا الذي استضافته بغداد السلام للفترة من 7-8 شباط الحالي".